Волкер прокомментировал возможность выборов на Донбассе в этом году

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер не видит возможности провести выборы на неподконтрольной украинским властям части Донбасса в этом году. Об этом Волкер заявил в интервью «Европейской правде».

«Нет, не думаю. Ну как можно провести честные и свободные выборы в ситуации, когда территорию контролируют российские силы и боевики? И поскольку я не верю в то, что они отдадут контроль, то не вижу никакой возможности провести выборы», – сказал Волкер, отвечая на вопрос о том, возможны ли выборы на Донбассе в этом году.

Американский дипломат также исключил возможность проведения выборов до того, как украинские власти восстановят контроль на Донбассе.

«Нет, я не слышал никаких намеков на такую возможность. Если вы сравните тональность нынешней и предыдущей украинской власти по Донбассу, то сейчас действительно больше открытости, больше энтузиазма относительно возможности проведения выборов. Возможно, это из-за того, что они умеют побеждать на выборах и это у них получается очень уверенно. Но ни разу ни в каких переговорах я не слышал, чтобы кто-то даже рассматривал возможность провести выборы, пока территория остается под российской оккупацией. И логики в этом нет!», – сказал Волкер.

«Это же не впервые в мире происходит, мы видели подобные попытки в Боснии, и они ни к чему хорошему не привели. И я подчеркну: я никогда не слышал, чтобы такой вариант рассматривался Украины», – отметил дипломат.