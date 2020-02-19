Укрзализныця назначила к 8 Марта дополнительный поезд на Донетчине

Укрзализныця назначила к праздничным дням 8 Марта дополнительный поезд на Донетчине. Всего же по Украине назначены 16 дополнительных поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«По состоянию на 18 февраля уже назначены 16 дополнительных поездов. Также три поезда совершат дополнительные рейсы, а один будет курсировать по удлиненному маршруту. Параллельно с этим изучается спрос для дальнейшего назначения поездов в популярных направлениях. Укрзализныця призывает всех желающих воспользоваться длительными выходными с 7 по 9 марта и путешествовать по Украине железнодорожным транспортом», – отмечают в пресс-службе.

В частности, на Донетчине назначен дополнительный поезд №205/206 сообщением Покровск – Харьков. Из Покровска и Харькова поезд будет курсировать 6 и 9 марта. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровск в 22:07.