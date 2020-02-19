Кабмин выделил почти 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований

Кабинет министров Украины выделил 1 млрд 354 млн грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований. Об этом сегодня, 19 февраля, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства. Правительство выделило 1 млрд 354 млн грн на осуществление соответствующих выплат. Каждый человек получит от 570 грн до 4 120 грн. Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году», – сообщил Гончарук.