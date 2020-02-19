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Учителя начальных классов получат ежемесячную надбавку, – премьер Гончарук

19.02.20 14:55
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук / Фото: unian.net

Учителя начальных классов, которые прошли сертификацию, будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале по итогам заседания Кабинета министров Украины.

В данное время утвержден список в составе 705-ти успешно сертифицированных педагогов, которые будут получать доплату.

«Местные власти насчитывают педагогам как эту надбавку, так и надбавку за престижность», – уточнил Гончарук.

По словам премьер-министра, в 2020 году образовательная субвенция выросла на 108 млн грн по сравнению с 2019 годом.

Напомним, что 12 февраля Кабинет министров Украины принял решение направить дополнительно 2,2 млрд грн для выплаты заработных плат учителям.

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что в конце 2020 года молодые учителя получат единовременную выплату в размере 21 тыс. грн.

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