В списках не значится: История переселенца из Макеевки, который третий год находится в плену «ДНР»

По данным украинской стороны, в плену «Л-ДНР» до сих пор удерживаются около 200 человек. Более месяца назад президент Владимир Зеленский анонсировал новый обмен пленными. Уже готовятся списки. Возможно, в них будет и житель Макеевки Александр Король.

19 сентября 2017 года мужчину задержали на «республиканском» блокпосту «Еленовка». Изначально ему инкриминировали участие в «террористическом сообществе», работе в пользу Украины на СБУ, а через полтора года добавили еще одну статью – «шпионаж» в пользу Украины.

Была надежда, что Александр выйдет на свободу в рамках второго большого обмена, который состоялся 29 декабря 2019 года. Но все переигралось в последний момент, и представители «ДНР» вычеркнули мужчину из списка. Александр до сих пор не «осужден» и не получил срок. Это значит, что его официально как бы нет в застенках. А если нет человека – значит некого и выпускать…

С началом войны Александр Король с семьей переехал в Днепр. Тут у супругов родилась дочка. Мужчина периодически ездил в родной город. Осенью 2017-го Александр из Волновахи направлялся в Макеевку через блокпост «Еленовка». Там он и был задержан сотрудниками «УБОП МВД ДНР». Во время задержания на нем был послеоперационный бандаж. Накануне Александр перенес операцию: аппендицит, осложненный гнойным перитонитом.

Родные стали искать его, подняли все возможные контакты. Позже Король был найден в изоляторе временного содержания в Донецке. Как рассказал «Донецким новостям» источник, находящийся в теме происходящего (по причинам безопасности мы не можем назвать его имя), к этому времени под пытками, в том числе и электрическим током, у Александра выбили все признательные показания.

«Через месяц после задержания на Александра завели так называемое "уголовное дело", обвинили в "участии в террористическом сообществе", работе на СБУ. В мобильный телефон были подброшены фотографии военных объектов, которые якобы он фотографировал и составлял карты. В Донецке проводилась экспертиза, которая доказала, что фото в телефон добавлены после задержания», – сказал источник.

Александр Король

Сначала Александра удерживали на 10-м посту СИЗО Донецка, позже перевели на 6-й пост. Эти посты подвальные. Их считают самыми жуткими и страшными. Там удерживают пленных из числа гражданских и военных. «Это маленькие камеры, где в советские времена содержали людей расстрельных статей. 1,5 на 2 м, в которые сажают по 2-3 человек, сырость, холод и антисанитария. Крысы не дают покоя ни днем, ни ночью – так утверждают освобожденные пленные. Другие камеры кишат клопами и прочей живностью. Туда не пускают сотрудников Красного Креста, чтобы они оценили, в каких условиях содержат политзаключенных», – поделился источник.

В марте 2018 года дело Александра Короля было передано в «военную прокуратуру ДНР», а почти через год снова возвращено в «УБОП». «Когда Александра задержали, его дело объединили с другими делами. Хотели сделать громкое дело на 11 "террористов", но в итоге несколько дел было выделено в отдельное делопроизводство, в том числе макеевчанина, и передано назад в УБОП», – пояснил собеседник.

Александр уже третий год запрашивается на Минских переговорах в Трехсторонней контактной группе. Мужчина очень надеялся выйти на свободу 29 декабря 2019 года в рамках большого обмена, но в «ДНР» его не подтвердили. «Даже предъявленные доказательства нахождения мужчины у них в плену, документы с их же печатями и подписями (в них указывается ФИО, статьи обвинения Александра, где его удерживают) оказываются не доказательством для них же самих. Ответ в Минске один – не найден, не подтвержден!» – говорит источник.

Десятки свидетелей, вышедших из плена в предыдущий обмен, подтвердили «Донецким новостям», что Александр находится в «ДНР», что они хорошо его знают. Так, освобожденный 29 декабря прошлого года Руслан Шейтер на 6-м посту удерживался в 601 камере, а Александр – 604. «Лично не был знаком, так, чтобы видеться, но мы часто перекрикивались», – рассказал Руслан, которого также обвиняли в «шпионаже» и «арестовали» 10 октября 2017 года.

Дмитрий Карпук сидел в 606-й камере и тоже каждый день переговаривался с Александром. Бывало, что и на прогулке пересекались. «Так было до сентября 2019 года, пока меня не "осудили" и не увезли из СИЗО», – сказал мужчина, который был захвачен в июле 2017 года, когда направлялся из неподконтрольного Донецка в Киев.

Более тесно с ним общались Олег Сугерей и Александр Тимофеев.

Харьковчанина Олега Сугерея схватили 3 марта 2017 года во время поездки в Донецк. «Я сидел в 608-й. Это одиночная камера. Я здесь сидел весь срок – а это 2,9 года (согласно характеристике "ДНР", Олег был склонен к нападению и побегу, взятию заложников, – ред.). Поэтому много читал, надо же было время "убивать". Саша давал мне книги, самоучитель по английскому языку среднего уровня. Знаю, что он, как и я надеялся выйти на свободу, но в последний момент адвокат сказал, что его вычеркнули из списка пленных. Конечно, он был подавлен, услышав эту новость. Последний раз виделись в октябре [2019 года]. Я постучал ему в дверь, отдал книги и попрощался. Меня потом отвезли в 32-ю колонию (в Макеевке) – туда транспортировали тех, кого будут обменивать», – рассказал бывший пленный.

Дончанин Александр Тимофеев около года общался со своим тезкой. «Мы сидели в соседней камере, разговаривали "по решетке". Продуктами делились. Отпускали шутки, без юмора в тех условиях – никуда», -– отмечает мужчина, который без каких-либо причин вместе с женой в декабре 2017 года был снят с рейсового автобуса, едущего в Донецк и задержан представителями «ДНР» на блокпосту «Еленовка».

Тимофеев говорит, что у его соседа по камере часто болел живот. «Я давал ему таблетки. Думаю, что это все последствия операции, избиений и плохого питания. Еще у него упало зрение, так как мы были в подвале, а значит лишены дневного света. А прогулки на улице были всего 30-40 минут в день», – поделился мужчина.

«Осенью прошлого года нас водили на "судебное заседание", она проходила в форме видеоконференция. Мы – в СИЗО, а "судья" – в своем кабинете в здании "суда" возле Крытого рынка. Это делается ради экономии, чтобы не тратить деньги на бензин и не возить заключенного туда-сюда. Мне тогда "судья" дал 14 лет. Адвокат Саши говорит, что ты к "судье" не идешь, мол, тебя из списка вычеркнули. Сказано это было в лоб. Я адвокату морду бы набил, считаю, что так нельзя прямолинейно. Надеюсь, что в ближайший обмен Саша выйдет на свободу», – сказал Тимофеев.

У Александра есть семья – жена и трехлетняя дочь, которые очень ждут его возвращения. И надеются, что власти Украины обратят внимание на судьбу Короля и максимально поспособствуют его освобождению, и мужчину обменяют в ближайшее время.