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«Шахтер» провел открытую тренировку перед матчем с «Бенфикой» (Фото)

19.02.20 14:37
/ Фото: shakhtar.com

Сегодня утром, 19 февраля, ФК «Шахтер» провел заключительную тренировку перед важнейшим поединком в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бенфикой». Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Сообщается, что первые 15 минут сессии были открытыми для СМИ.

«К игре с чемпионом Португалии "оранжево-черные" подходят в отличном настроении и без кадровых потерь. После обеда команда отправится в Харьков. В 17:15 на ОСК "Металлист" состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру и полузащитника Евгения Коноплянки», – сообщили в пресс-службе.

/ Фото: shakhtar.com

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