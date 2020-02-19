«Шахтер» провел открытую тренировку перед матчем с «Бенфикой» (Фото)

Сегодня утром, 19 февраля, ФК «Шахтер» провел заключительную тренировку перед важнейшим поединком в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бенфикой». Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Сообщается, что первые 15 минут сессии были открытыми для СМИ.

«К игре с чемпионом Португалии "оранжево-черные" подходят в отличном настроении и без кадровых потерь. После обеда команда отправится в Харьков. В 17:15 на ОСК "Металлист" состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру и полузащитника Евгения Коноплянки», – сообщили в пресс-службе.