В Мариуполе автобус снес остановку: Троих пострадавших госпитализировали (Фото)

Сегодня, 19 февраля, в Мариуполе автобус врезался в остановку. Об этом сообщает «Сайт города Мариуполя».

ДТП произошло на ул. Светлой, около 11:00: автобус №108, ехавший в сторону центра города, врезался в остановку около магазина «Теремок». Передней частью автобус сбил одну из опор остановки, и вся конструкция рухнула. Под ее обломками оказались мужчина и женщина. Они получили травмы.

Также в салоне маршрутки упала пассажирка. Она ушибла ноги. Все трое были госпитализированы.

Сейчас на месте работают правоохранители. Полицейские отмечают, что мужчина не пьян, но все равно должен будет пройти освидетельствование. Кондуктор говорит, что водитель сильно закашлялся и у него потемнело в глазах. Это и стало причиной аварии.