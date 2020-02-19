Обострение на Донбассе: США осудили агрессию РФ против Украины

Соединенные штаты Америки осудили военную агрессию России против Украины и выразили поддержку стремлению президента Украины Владимира Зеленского к миру. Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус.

«Соединенные штаты поддерживают своих партнеров и союзников в осуждении последней агрессии России против Украины. Мы поддерживаем приверженность президента Зеленского к миру и призываем Россию немедленно выполнить соглашение о прекращении огня, закрепленное в Минских соглашениях», – написала пресс-секретарь.

Напомним, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых.