Протест в Покровске: Шахтерам пообещали выделить материальную помощь из местного бюджета

Акция протеста сотрудников шахты «Краснолиманская» в Покровске (Донецкая обл.) с требованием погасить задолженность по зарплате продолжается третий день. На нее отреагировали городские власти, пообещав выплатить горнякам материальную помощь, передает «Pokrovsk.news».

Протестующие у административного здания в центре Покровска требуют полного погашения задолженности по зарплате, которая образовалась с октября 2019 года.

По словам горняков, 18 февраля на зарплатные карточки поступили очередные частичные выплаты в счет октябрьской зарплаты. Сотрудники ГП «Угольная компания "Краснолиманская"» получили по 530 грн, работники ООО «Краснолиманская» – по 650 грн.

«Это выглядит как насмешка. У людей накопились долги за коммунальные услуги, нужно платить за садики, не за что лекарства купить. До сих пор полностью не выплачена даже октябрьская зарплата, а ведь еще задолжали зарплату за ноябрь, декабрь и январь», – говорят участники акции протеста.

Городские власти Покровска пообещали «краснолиманцам» материальную помощь, которую смогут получить семьи с несовершеннолетними детьми. «Конечно, мы не можем оставить без поддержки наших людей. На очередной сессии будут внесены изменения в Положение о предоставлении единовременной материальной помощи за счет средств местного бюджета. Будет добавлен пункт 3.11, который предусматривает предоставление единовременной материальной помощи шахтерским семьям, которые проживают на территории городов Покровск, Родинское и поселка Шевченко, и имеют несовершеннолетних детей. Городская власть выплатит по 1 тыс. грн на каждого ребенка», – написала и. о. Покровского городского головы Ирина Сущенко в Facebook.

Напомним, 13 февраля горняки шахты ГП «УК "Краснолиманская"» (г. Родинское, Донецкая обл.) начали протест под землей с требованием погасить задолженность по зарплате за октябрь 2019 – январь 2020 года.

16 февраля в Покровске несколько работников шахты «Краснолиманская» в знак протеста приковали себя цепями к канистрам с бензином и требуют погашения долгов по заработной плате.