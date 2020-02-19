На блокпосту в Луганской области задержали члена НВФ

Вблизи поселка Городище (Луганская обл.) был задержан член незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии в ОТУ "Север" обнаружили подозрительную личность, которая пыталась пересечь блокпост вблизи Городища Луганской области. В поисковой базе ситуационного центра гражданин 1958 года рождения числился, как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию», – говорится в сообщении.

Так, мужчину доставили в Беловодский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».