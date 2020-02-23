Эпидемия коронавируса: ВОЗ опровергла наиболее распространенные мифы

Новый коронавирус 2019-nCov недостаточно изучен, и пока ученые пытаются найти эффективные лекарства от заболевания и создать вакцину, информация о вирусе уже обросла нелепыми мифами. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла наиболее распространенные, разъяснив, что собой представляет новый коронавирус, пишет «Слово и дело».

Миф: новый коронавирус (2019-nCov) может передаваться через укусы комаров.

Факт: новый коронавирус – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании, а также через капли слюны или выделения из носа. Чтобы защититься от инфекции, надо держаться подальше кашляющих и чихающих людей с повышенной температурой. Кроме этого, надо чаще мыть руки.

Миф: детскую мочу можно использовать для профилактики.

Факт: моча не убивает вирусы или бактерии. Моча может в небольших количествах содержать вирусный или бактериальный материал. Мытье рук или протирание поверхностей детской мочой не защитит от нового коронавируса. Необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом. Для обработки поверхностей подойдут обычные бытовые дезинфицирующие средства.

Миф: заболевший может уничтожить вирус, находясь на улице в морозную и снежную погоду.

Факт: это не поможет. Температура тела здорового человека – от 36,5° до 37° – независимо от температуры окружающей среды или погоды. Самой эффективной профилактикой является регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье водой с мылом.

Миф: вирус может передаваться через предметы, например, монеты или банкноты.

Факт: риск заражения новым коронавирусом (2019-nCoV) в результате прикосновения к предметам, включая монеты, банкноты или банковские карты, является очень низким. По предварительным данным, новый коронавирус может сохранять жизнеспособность на поверхностях в течение нескольких часов. Какой-либо предмет может быть заражен новым коронавирусом (2019-nCoV), если больной человек чихнет или покашляет на него или прикоснется к нему. Если часто мыть руки, то риск заражения к предметам, включая монеты, банкноты или банковские карты, очень низкий.

Миф: при кашле или чихании вирус разносится на расстояние до 8 метров .

Факт: капли, выделяющиеся при чихании или кашле, разлетаются от больного на расстояние не более 1 метра . Когда инфицированный новым коронавирусом (2019-nCoV) человек кашляет или чихает, вирус выделяется из его организма вместе с выдыхаемыми каплями, которые разлетаются на определенное расстояние. Поэтому для защиты от любого респираторного вируса необходимо держаться на расстоянии от всех, у кого наблюдаются повышенная температура и кашель, регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком.

Миф: новый коронавирус может разноситься по воздуху на большие расстояния.

Факт: выделяемые из дыхательных путей больного при кашле или чихании капли жидкости из-за большой массы не могут преодолевать большие расстояния по воздуху. Заражение может также произойти в результате прикосновения к глазам, рту или носу после контакта руками с инфицированной поверхностью. Для профилактики заражения следует регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом.

Миф: электросушители для рук позволяют уничтожить вирус.

Факт: нет, электросушители для рук не убивают вирус 2019-nCoV. Для профилактики новой коронавирусной инфекции необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом. Вымытые руки следует тщательно высушить бумажными полотенцами или электросушителем.

Миф: маски для лица можно использовать повторно. Их можно стирать, стерилизовать или обрабатывать антисептиками для рук.

Факт: нет, повторное использование лицевых масок, включая медицинские маски плиссированные (плоские) и маски N95, не допускается. Если вы находились в тесном контакте с человеком, зараженным новым коронавирусом или другой респираторной инфекцией, лицевую поверхность маски следует считать инфицированной. После использования маску необходимо снять, не прикасаясь к ее передней части, и утилизировать надлежащим образом. После снятия маски следует обработать руки антисептиком на спиртовой основе или вымыть их водой с мылом.

Миф: ультрафиолетовая лампа для дезинфекции может уничтожить новый коронавирус.

Факт: УФ-лампы не следует использовать для стерилизации рук или других участков кожного покрова, поскольку ультрафиолетовое излучение может вызвать эритему (раздражение) кожи.

Миф: обработка поверхности всего тела этанолом или хлорной известью позволяет уничтожить вирус.

Факт: нет, проникшие в организм вирусы невозможно уничтожить таким образом. Распыление таких веществ может нанести вред слизистым оболочкам (т.е. глазам, ротовой полости). Следует помнить, что как спирт, так и хлорная известь, могут быть эффективными средствами дезинфекции поверхностей, но использовать их необходимо в соответствующих случаях и с соблюдением правил.

Миф: можно заразиться через письма или посылки из Китая.

Факт: нет, проведенные исследования показали, что коронавирусы недолго сохраняют жизнеспособность на предметах, таких как конверты или почтовые посылки.

Миф: новым коронавирусом можно заразиться от домашних животных.

Факт: в настоящее время нет никаких доказательств того, что домашние животные, например собаки или кошки, могут быть переносчиками нового коронавируса. Тем не менее, после контакта с домашними животными рекомендуется мыть руки водой с мылом. Это защитит вас от ряда распространенных бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла, которыми человек может заразиться от домашних животных.

Миф: вакцины против пневмонии защищают от нового коронавируса.

Факт: нет, этот вирус принципиально отличается от всех остальных, и для него требуется специальная вакцина. В настоящее время ученые пытаются разработать вакцину против вируса 2019-nCoV, и ВОЗ оказывает им помощь. При этом вакцинация против других респираторных заболеваний по-прежнему настоятельно рекомендуется.

Миф: чтобы защититься от вируса, надо регулярно промывать нос солевым раствором.

Факт: нет научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции. По некоторым данным, регулярное промывание носа солевым раствором может ускорить выздоровление при обычной простуде. Однако доказательства эффективности регулярного промывания носа как средства профилактики респираторных инфекций отсутствуют.

Миф: жидкость для полоскания рта может защитить от заражения.

Факт: доказательств того, что жидкость для полоскания рта может защитить от заражения новым коронавирусом, нет. Некоторые марки жидкости для полоскания рта действительно могут на несколько минут уничтожить некоторые микробы, присутствующие в ротовой полости. Тем не менее, это не значит, что они обеспечивают защиту от заражения вирусом 2019-nCoV.

Миф: чеснок спасет от заражения новым коронавирусом.

Факт: чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Тем не менее, в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом.

Миф: натирание кожи кунжутным маслом защитит от заражения.

Факт: кунжутное масло не убивает новый коронавирус. Уничтожить вирус 2019-nCoV можно при обработке поверхностей некоторыми химическими дезинфицирующими веществами. К таким веществам относятся хлорная известь/дезинфицирующие средства на основе хлора, эфирные растворители, 75% спирт, надуксусная кислота и хлороформ. Не надо натирать ими тело или кожу под носом – это может быть даже опасно для здоровья.

Миф: новым вирусом могут заразиться только пожилые люди.

Факт: заразиться могут люди в любом возрасте. Пожилые люди или страдающие определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции.

Миф: лечить новый вирус надо антибиотиками.

Факт: нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции. Новый коронавирус (2019-nCoV) – это вирус, и, следовательно, антибиотики не рекомендуется использовать для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Заболевшим могут назначать антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций.

Также ВОЗ сообщает, что на данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV), нет. В настоящее время идет работа по созданию специфических лекарственных средств против нового коронавируса, и им предстоит пройти клинические испытания. ВОЗ совместно с рядом партнеров оказывает помощь в целях ускорения работы по созданию новых лекарственных средств.

Напомним, на утро, 22 февраля, было зарегистрировано 77 661 случай заболевания COVID-19, из них 2360 (3,0%) закончились смертью, в то же время 20 925 (26,9%) человек выздоровели.

Как сообщалось ранее, наибольший риск заразиться новым китайским коронавирусом имеют люди старшего возраста. А вот заболевание у детей является не таким распространенным. Однако полученных данных пока недостаточно, чтобы медики поняли причины такой тенденции.