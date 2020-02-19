Это – война: Украина в ООН озвучила данные о количестве обстрелов на Донбассе и погибших воинов

С начала 2020 года украинские позиции на Донбассе были обстреляны более 400 раз. Об этом сегодня, 19 февраля, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН.

«В течение последних двух месяцев украинские позиции были обстреляны более 400 раз», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за указанный период погибли 13 военнослужащих и почти 60 – получили ранения. «Можно ли назвать это замороженным конфликтом? Или конфликтом в неактивной фазе? Это – война. Единственная война, которая до сих пор продолжается в Европе», – заявили в организации.

Напомним, вчера, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.