В соцсети показали пешеходную очередь на КПП «ДНР» под Донецком (Фото)

Перед КПП «ДНР» в Александровке («Каргилл») под Донецком сегодня, 19 февраля, собралась большая пешеходная очередь. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, очевидцы показали, как сегодня днем выглядит пешеходная очередь перед КПП «ДНР»: