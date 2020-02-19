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В соцсети показали пешеходную очередь на КПП «ДНР» под Донецком (Фото)

19.02.20 16:24
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Перед КПП «ДНР» в Александровке («Каргилл») под Донецком сегодня, 19 февраля, собралась большая пешеходная очередь. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, очевидцы показали, как сегодня днем выглядит пешеходная очередь перед КПП «ДНР»:

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