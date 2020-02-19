Для переселенцев: Правозащитники создали юридический чат-бот

Переселенцы получили возможность доступа к юридическим консультациям 24/7 независимо от их места жительства. По типичным вопросам обратившихся за помощью консультирует новосозданный чат-бот «Юридический советник для переселенцев» в Facebook, а в сложных случаях – профессиональные юристы БФ «Право на защиту».

Как сообщили в пресс-службе организации, сейчас чат-бот может ответить на наиболее актуальные для жителей Донбасса и переселенцев вопросы о выплате адресной помощи, пенсии, наследства, жилищных программ, субсидии, правил пересечения линии разграничения, оформления и восстановления различных документов и тому подобное.

Кроме юридических консультаций, чат-бот позволяет загрузить образцы документов в различных категориях дел, получить иллюстрированные советы и легко найти адреса нужных государственных учреждений и организаций.

Подписчиками юридического советника уже стали более 1 тыс. чел. Его аудитория продолжает расти, а круг вопросов, на которые он может дать ответ, постоянно расширяется и обновляется. Перейти на страницу юридического советника можно по ссылке.

Проект создан в рамках программы «Советник» при содействии «Stabilization Support Services», БФ «Право на защиту», БО «БФ "Битрут Академия"» при финансовой поддержке Посольства Великобритании в Украине.

Напомним, Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи запустил новый сервис в Telegram. Новый канал коммуникаций дополнил уже имеющиеся в соцсетях Facebook и Instagram. Цель его создания – размещение юридических советов по различным сферам законодательства.