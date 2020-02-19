В Киеве рассказали о программе по защите ВПЛ и обеспечению правовой помощи

Проект Совета Европы «Внутреннее перемещение в Украине: разработка долгосрочных решений» способствует усовершенствованию нормативной базы и юридической практики. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции рассказала руководитель проекта Анна Христова. Пресс-конференция, посвященная юридической защите прав вынужденных переселенцев и результатам внедрения курса HELP Совета Европы по вопросам внутреннего перемещения, прошла сегодня, 19 февраля, в Киеве.

Христова поделилась совместными с партнерами достижениями, которые имеются в результате реализации курса HELP по вопросам внутреннего перемещения. Эта программа, по ее словам, направлена именно на защиту внутренне перемещенных лиц, на обеспечение должной правовой помощи в соответствии с европейскими стандартами.

«Именно благодаря этой программе мы видим свою роль в том, чтобы способствовать усовершенствованию национальной судебной практики, юридической практики, адвокатской практики в целом по обеспечению прав ВПЛ», – сказала руководитель проекта.

«Мы представляем проект Совета Европы "Внутреннее перемещение в Украине: разработка долгосрочных решений". Этот проект имплементируется Офисом Совета Европы в Украине в рамках плана действий Совета Европы на 2018-2021 годы», – добавила она.

Христова отметила, что проект направлен на то, чтобы подчеркнуть значение для Совета Европы движения в защиту ВПЛ. «Проект имеет несколько ключевых компонентов. Один из них, и основной, это усиление возможностей перемещенных учреждений, перемещенных специалистов», – сказала она.

«И вторым важным компонентом проекта является способствование усовершенствованию нормативной базы и юридической практики. Именно в рамках этого компонента был разработан курс HELP по вопросам внутреннего перемещения», – дополнила руководитель проекта.