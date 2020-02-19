«Еленовка в Донецк – полная ж...»: Ситуация в пунктах пропуска днем 19 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 19 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Андрей: «10:28. Горловка в Украину. Машин много, но двигаемся после хорошо. Таксисты вроде разъехались, суеты сегодня нет».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «10:10. Стою пешая на Каргилле, действительно очень много людей, и машин весь мост забит и льгота чуть меньше»;

Николай: «12:07. Каргилл стоит мертво, с 5 утра 76-й, общая очередь»;

Александр: «13:41. Выезд из Донецка: Каргил общая на мосту, льготная до моста на 14:15 (по местному времени, – ред.). Еленовка от поворота на Докучаевск на 14:40 (по местному времени). "Перлына" – *опа на 15:20 (по местному времени)»;

Александр: «14:09. Каргилл в Донецк. Машин 70 примерно, может меньше, с часу стоим, подъезжает не много машин, пока так».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Мария: «10:19. Еленовка в Украину. 80 и 4 льготы»;

Лариса: «10:59. Новотроицкое в Донецк запускают очень медленно, много перевозов без очереди и поэтому так»;

Ольга: «12:25. Еленовка в Украину. Очередь на магазине, пропускают нормально. Большая очередь на нуле Украина»;

«Sevenproject»: «12:27. Это сколько машин +-?»;

Ольга: «12:29. Машин 50 – 60, до шлагбаума. Это было в 12:30»;

«Ingort»: «12:57. На 12:57 Еленовка от старого поста»;

«Ingort»: «13:04. Нулевой очередь растет, начинается от знака "Заминировано" с флагом»;

Алексей: «13:56. Еленовка в Донецк полная ж..., далеко за сигаретный киоск»;

Сергей: «14:01. Новотроицк засада. Стою 2,5 часа. Лезут в пять рядов. Основная стоит»;

Наталья: «14:21. В Новотроицке машин 50 в сторону Донецка. Перевозы внаглую вклиниваются в общую очередь».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: