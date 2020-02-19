В Минсоцполитики заявили, что соцжилье в Украине станет доступнее: Изменения касаются и переселенцев

Правительство Украины сделало социальное жилье более доступным для граждан, в том числе переселенцев. Об этом сегодня, 19 февраля, заявила министр социальное политики Украины Юлия Соколовская, передает пресс-служба ведомства.

Так. Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства социальной политики Украины и принял постановление, которое сделает социальное жилье более доступным. Соответствующее решение было принято 19 февраля и предусматривает изменения в Порядок определения величины опосредованной стоимости найма (аренды) жилья в населенном пункте, утвержденного постановлением КМУ от 23 июля 2008 года № 682 «Некоторые вопросы реализации Закона Украины "О жилищном фонде социального назначения"».

«Лица, которые нуждаются в социальной защите и имеют недостаточный для покупки или аренды жилья доход, смогут быть взятыми на социальный квартирный учет и в дальнейшем получить социальное жилье», – заявила министр.

По ее словам, основные изменения касаются:

граждан, для которых социальное жилье является единственным местом проживания и среднемесячный совокупный доход которых меньше величины опосредованной стоимости найма жилья в населенном пункте и прожиточного минимума (лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лица с инвалидностью, в том числе в результате войны; реабилитированные лица; лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы; граждане, жилье которых признано непригодным для проживания; многодетные и молодые семьи, участники боевых действий; граждане, которые болеют тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний; пенсионеры и лица, утратившие трудоспособность и другие уязвимые слои);

ВПЛ, которые не имеют жилья для проживания или жилье которых разрушено в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Соколовская уточнила, что до принятия соответствующих изменений социальное жилье оставалось недоступным из-за несоответствия норм действующего законодательства требованиям рынка. А именно:

среднемесячный совокупный доход граждан должен был быть меньше величины опосредованной стоимости найма жилья в общежитии и прожиточного минимума, поэтому граждане при наличии дохода в размере минимальной заработной платы или минимального размера пенсии не могли быть взятыми на социальный квартирный учет;

доход граждан был недостаточным для найма (аренды) квартиры или жилого дома из-за значительного расхождения в стоимости проживания в общежитии и в квартире.

Напомним, в Украине для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, например, потеряли дом на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, социальное жилье должно быть предоставлено бесплатно.