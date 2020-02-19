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Вопросами украинских политзаключенных в России будет заниматься единая государственная комиссия, – Гончарук

19.02.20 16:19
Алексей Гончарук / Фото из открытых источников
Алексей Гончарук / Фото из открытых источников

Кабинет Министров Украины принял решение, что украинскими политзаключенными, которые находятся в России, будет заниматься единая государственная комиссия. Об этом сегодня, 19 февраля, в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Опекой наших политзаключенных в РФ будет заниматься единая комиссия по данным вопросам. Ранее этих комиссий было две. Работа единой комиссии поможет максимально качественно и своевременно оказывать помощь, в том числе материальную, тем, кто вернулся из плена», – отметил глава правительства.

Гончарук также добавил, что единая госкомиссия будет эффективно координировать взаимодействие органов государственной власти, ответственных за помощь тем, кто был лишен свободы.

Напомним, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченным представителем Украины в рабочей гуманитарной подгруппе ТКГ Геннадия Кузнецова, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую. На очередном заседании ТКГ 12 февраля украинская сторона передала уточненный список людей для освобождения.

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