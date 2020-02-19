В Кремле пока не придумали новую должность Суркову

В Кремле не могут сказать, чем в будущем будет заниматься уволенный помощник президента России Владислав Сурков, который считался куратором «Л-ДНР». Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у него нет информации насчет дальнейших планов Суркова. Об этом пишет российский «Интерфакс».

«У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков», – сказал Песков

При этом Песков также заявил, что «многолетний опыт и, без преувеличения, талант Суркова найдут свое применение».

Напомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что помощник президента Владислав Сурков оставил государственную службу из-за смены курса на украинском направлении. При этом в Кремле сообщили, что указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет. Также экс-командир НВФ «Восток», экс-«глава комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский заявлял, что Кремль разделил кураторство по украинским вопросам и вопросам временно неподконтрольной украинским властям части Донбасса.

18 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности своего помощника.