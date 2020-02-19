В Украине утвердили программу обеспечения жильем переселенцев и участников АТО/ООС

Кабинет министров Украины (КМУ) сегодня, 19 февраля, утвердил концепцию Государственной программы обеспечения жильем участников АТО и ООС, а также, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на период до 2025 года, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию, полученную с закрытого заседания правительства.

Так, согласно проекту распоряжения Кабмина, программа предусматривает оценку количества необходимого жилья и возможностей по его приобретению как у экономически активных граждан, так и нетрудоспособных лиц, внедрение нового финансово-инвестиционного и кредитно-финансового механизма господдержки, внедрение программ обеспечения жильем, софинасирование строительства жилья в виде государственно-частного партнерства.

Помимо этого, в приоритете задач программы – строительство арендного жилья по модели поэтапного финансирования фактически выполненных работ для передачи его в средне- и долгосрочное пользование без передачи права собственности на льготной основе.

По информации правительства, для решения безотлагательных жилищных проблем участников АТО/ООС и переселенцев необходимо как минимум 13,8 млн кв. м жилья общей стоимостью 189 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в 2020 году правительство планирует продолжить финансирование программы по обеспечению жильем переселенцев и участников АТО/ООС «Ипотека под 3%». Будет открыта регистрация для новых участников, сформированная же в 2019 году очередь – сохранится.

Напоминим, в данное время действуют 3 государственные программы, в рамках которых переселенцы могут решить свою жилищную проблему: «Доступное жилье», «Ипотека под 3%» и программа молодежных кредитов.