Убил и поджог квартиру: Житель Луганщины жестоко расправился со своими бабушкой и дедушкой

На Луганщине начали расследование двойного убийства: 20-летний житель Северодонецка жестоко расправился со своими родными бабушкой и дедушкой. Правоохранители задержали злоумышленника вечером, 18 февраля. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как отмечается, работники полиции Луганщины раскрыли умышленное убийство двух пожилых людей и задержали подозреваемого в совершении преступления.

«Вечером 18 февраля 2020 года при ликвидации пожара в квартире жилого дома по пр. Космонавтов г. Северодонецка были обнаружены тела 68-летней женщины и 75-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, а именно с изуродованными лицами и другими многочисленными тяжелыми телесными повреждениями», – говорится в сообщении.

Благодаря оперативно принятым мерам полиция установила ​​причастность к двойному убийству родного внука – 20-летнего молодого человека, любителя употреблять алкогольные напитки, который проживал вместе с ними. По версии следствия, нападающий нанес потерпевшим смертельные травмы, вероятно, гаечным ключом, после чего устроил поджог квартиры.

Как уточнили в полиции, очаг пожара был в кухне, в другие комнаты, где находились тела погибших, огонь не успел распространиться.

Фото: пресс-служба прокуратуры Луганской области

«По данному факту начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц)», – сказано в сообщении.

Сейчас злоумышленник задержан и решается вопрос о сообщении ему о подозрении, а также, избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Санкция п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.