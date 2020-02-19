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Спрятал в багажнике: В «ДНР» не пропустили 40 упаковок обезбаливающего

19.02.20 17:25
Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда
Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

В Донецкой области через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» мужчина пытался провезти в неподконтрольный Донецк 40 упаковок обезболивающих препаратов. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда на своей странице в Facebook.

«На КПВВ "Новотроицкое", что в районе проведения операции Объединенных сил, прибыл автомобиль "Тойота". Водитель автомобиля направлялся во временно оккупированный Донецк из Мариуполя», – говорится в сообщении.

При осмотре его автомобиля пограничники вместе с работниками Государственной фискальной службы, обнаружили спрятанные в багажнике под запасным колесом лекарственные обезболивающие средства.

Уточняется, что правоохранители насчитали 40 упаковок препаратов различных наименований. Медикаменты стоимостью почти 25 тыс. грн изъяли работники ГФС. «Мужчина привлечен к административной ответственности», – сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

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