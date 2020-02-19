Вез в «ДНР»: Мужчина ехал через КПВВ Донетчины с нунчаками

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» пограничники остановили гражданина Украины, который направлялся через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию с нунчаками, считающимися холодным оружием. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«Гражданин Украины, видимо под влиянием фильмов о Джеки Чане, попытался пересечь линию разграничения на выезд во временно оккупированную территорию Украины с нунчаками. В ходе работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителей Государственной фискальной службы Украины в багажном отделении автомобиля, на котором двигался мужчина, в качестве "пассажира" были обнаружены средства ударно-роздробляющего и удушающего действия – нунчаки (холодное оружие)», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

Как отмечается, мужчину и находку передали прибывшему наряду полиции. Также, было направлено уведомление об обнаружении уголовного преступления по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

В Донецком погранотряде напомнили гражданам, что через линию разграничения запрещена перевозка любого оружия и боеприпасов.