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На Донетчине ищут свидетелей смертельного ДТП

19.02.20 16:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Волновахском районе Донетчины. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что вблизи с. Дмитровка автомобиль насмерть сбил 48-летнего мужчину на автодороге «Славянск – Донецк – Мариуполь».

«Авария произошла 18 февраля около 8 утра. Пешеход переходил дорогу и оказался под колесами автомобиля ВАЗ-211154, под управлением 40-летнего мариупольца. Мужчина умер на месте. Пострадавший – житель с. Дмитровки», – рассказали в полиции.

По факту наезда начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

«Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев ДТП. Если вы имеете информацию об аварии, просим обратиться в полицию по телефону (067) 116-90-20», – обратились в пресс-службе.

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