Жители Мариуполя могут получить бесплатную юридическую помощь в ЦПАУ

В Мариуполе жители города могут обратиться за бесплатной первичной правовой помощью в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), где проводят консультации юристы. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, граждане могут обратиться за бесплатной консультацией в ЦПАУ по адресу: пр Мира, 107. Прием осуществляется каждую пятницу с 13:00 до 16:00. Консультации проводят специалисты юридического департамента Мариупольского горсовета.

По словам главного специалиста юридического департамента Александры Кравченко, ежедневно в часы приема за правовой консультацией обращаются порядка 10 человек.

«Чаще всего людей беспокоят вопросы порядка начисления пенсий и субсидий. Также, обращаются за консультацией по поводу наследства и раздела имущества. Мы не составляем иски, а только информируем людей об их правах и возможных рисках. В городе работают пункты бесплатной вторичной правовой помощи, где мариупольцам могут помочь составить и обращения в суд», – пояснила Кравченко.

В горсовете напомнили, что в Мариуполе работает и Центр по предоставлению бесплатной правовой помощи. Он находится по адресу ул. Харлампиевская, 15. Здесь мариупольцы могут получить бесплатную первичную и вторичную правовую помощь.