Оформление ID-карты или загранпаспорта: Как записаться в электронную очередь ГМС и что важно знать

Чтобы оформить ID-карту или загранпаспорт в подразделении Государственной миграционной службы (ГМС) Украины можно воспользоваться электронной очередью. Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

Так, записаться в электронную очередь можно тремя способами:

онлайн – через сервис на сайте ГМС (https: //dmsu.gov.ua/services/online.html); с помощью чат-бота ГМС в Viber/Telegram (https: //dmsu.gov.ua/services.html) – на ближайшие 2 недели; непосредственно в подразделении ГМС:

в текущую очередь «сегодня на сегодня» (талон выдается без определенного времени, но с гарантированным приемом в день обращения);

на 35 дней вперед (с указанием выбранного времени).

Как уточняется, для каждого способа записи (онлайн или в подразделении) система бронирует примерно по 1/3 мест. «Такое квотное распределение учитывает интересы тех посетителей, которые по разным причинам не могут воспользоваться электронным сервисом или хотят оформить документ в день обращения», – отмечается в сообщении.

Онлайн-запись на каждый следующий 15-й день** система автоматически открывает в 0 часов 00 мин – в это время свободные места есть всегда.

Для оформления каждого документа (в т. ч. детям) необходимо получить отдельный талон. Это связано с тем, что формирование заявления-анкеты, фотографирование, сканирование документов и др. занимает определенное время.

Система электронной очереди работает централизованно в автоматизированном режиме, поэтому работники подразделений ГМС не имеют технической возможности влиять на ее работу.

Если в подразделении ГМС терминал для работы с электронной очередью еще не установлен, то предварительная запись осуществляется через онлайн-сервис на сайте ГМС (на 2 недели вперед), а остальные места резервируется для приема посетителей в порядке «живой очереди».

Электронная очередь упорядочивает прием граждан для оформления биометрических документов, а по всем другим вопросам – в порядке «живой» очереди.

Не нужно записываться в электронную очередь:

для получения готового паспорта (ID или ЗП);

для внесения на чип ID-карты новой информации о зарегистрированном месте жительства или квалифицированной электронной подписи (КЭП);

для получения выписки из Единого государственного демографического реестра;

для вклеивания фото по достижении 25 или 45 лет.

Также в ведомстве напоминают, что загранпаспорт и ID-карту (первую – по месту регистрации) можно оформить в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), предоставляющих такие услуги, и Центрах обслуживания «Паспортный сервис» (https://dmsu.gov.ua/vazhlivo/tsnap.html). Как уточняется, большинство ЦПАУ имеют собственные системы электронной очереди, поэтому записаться в такую ​​очередь через сайт ГМС невозможно.

* Электронная очередь для услуг иностранцам пока работает в тестовом режиме и доступна в подразделениях ГМС Киева и Полтавы (впоследствии также будут подключены и другие области).

** Запись возможна только на дни работы подразделений (в соответствии с утвержденными графиками).