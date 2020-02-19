В Волновахском районе за сутки произошло 5 ДТП: Есть пострадавший и погибший

В течение суток в Волновахском районе (Донецкая обл.) произошло 5 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в одном из которых погиб человек. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает отдел коммуникации Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Так, вчера, 18 февраля, около Волновахи водитель легковушки совершил наезд на 45-летнего местного жителя села Дмитровка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Для пешехода полученные травмы оказались смертельными.

В то время, как правоохранители работали на месте происшествия, на этом же участке дороги произошло еще одно ДТП. Легковой автомобиль «Рено» столкнулся с рейсовым автобусом, который объезжал место ДТП. Травмировался пассажир легковушки.

Еще две аварии произошли вблизи села Никольского и одна в поселке Владимировка. В этих трех случаях обошлось без пострадавших.

Как сообщалось ранее, полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Волновахском районе. Вблизи с. Дмитровка автомобиль насмерть сбил мужчину на автодороге «Славянск – Донецк – Мариуполь».