Прохождение КПВВ на Донбассе: Люди рассказали, сколько заняло времени (Инфографика)

На пересечение линии разграничения на Донбассе большинство людей на подконтрольной правительству Украины территории (ПУТ) тратили менее часа, а на временно неподконтрольной правительству Украины территории (НПУТ) – от часа до трех. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в мониторинговом отчете «Пересечение линии разграничения через КПВВ»* за январь 2020 года Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

«Менее, чем 1 час потратили большинство (84%) респондентов на прохождение блокпостов ПУТ. Прохождение блокпостов НПУТ занимало от 1 до 3 часов», – говорится в отчете.

Правозащитники представили данные о длительности пересечения по каждому КПВВ:

КПВВ «Гнутово»

КПВВ «Майорское»

КПВВ «Марьинка»

КПВВ «Новотроицкое»

КПВВ «Станица Луганская»

При этом отмечается, что доля жалоб на длительное ожидание в очередях резко уменьшилось (с 53% до 21%). «Это, скорее всего, было вызвано значительным снижением количества пересечений в январе», – уточняется в отчете.

Также сообщается, что в январе 25 тыс. 550 уязвимых пожилых людей получили поддержку в транспортировке на КПВВ «Станица Луганская» электромобилем от гуманитарной миссии «Пролиска». По данным мониторинга, приблизительное количество лиц, перевозимых автобусом, который был предоставлен Луганской областной администрацией, составила 125 тысяч.

Как сообщалось ранее, на Донбассе количество пересечений через линию разграничения резко снизилось – на 107 тыс. 101 по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению прошлым годом (январь 2020 года), число пересечений выросло на 87 тыс. 899.

* В основу отчета положены данные, собранные в течение 35 визитов на 5 КПВВ в январе 2020 года. Были опрошены 2 175 человек. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. КПВВ расположены в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта.