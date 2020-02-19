Обострение под Золотым: Арахамия считает, что нет достоверной информации, кто наступал

Арахамия заявил, что на данный момент «нет достоверной информации» о том, какая из сторон начала наступление. «Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать», – сказал он.

У Арахамия уточнили, имеет ли он в виду, что огонь мог быть открыт украинскими военными. «Конечно, понятно, с какой оно стороны. Какие у нас потери, каким образом это все началось, какие были наши действия, какие были их действия и пр. То есть нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслируете», – ответил Арахамия, комментируя информацию о наступлении российских войск на Луганщине.

Напомним, что ранее Арахамия высказал личное мнение о том, что считает достаточным компромиссом между Украиной и Россией, если пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки РФ по Донбассу.

Ранее сообщалось, что 18 февраля незаконные вооруженные формирования на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. При этом в Кремле традиционно открестились от причастности к наступлению НВФ на Донбассе и заявили, что не в курсе, почему это произошло.