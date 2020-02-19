Привозят 58 тонн мелочи: «ЛНР» платит за воду монетами

«Представители» той стороны привозят деньги на мост в городе Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет», – рассказал он.

В то же время, Лысенко отметил, что если раньше «ЛНР» рассчитывалась гривнами, то сейчас перешла на копейки. «Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост (мост в Счастье заминирован, поэтому мешки приходится переносить вручную, – ред.)», – рассказал заместитель директора водоканала.

«Думаю, они глумятся над нами», – добавил он.