Запрет пересечения КПВВ из-за долгов: Проблема становится все более распространенной

Проблема с запретом на выезд на временно неподконтрольную украинской власти территорию (НПУТ) людям, которых включили в единый реестр должников, становится все более распространенной. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в мониторинговом отчете «Пересечение линии разграничения через КПВВ»* за январь 2020 года Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

«В некоторых случаях люди остаются в реестре даже после уплаты задолженностей из-за бюрократических задержек и несогласованности. Это заставляет людей оставаться на подконтрольной правительству Украины территории, что вызывает дополнительные расходы, проблемы с трудоустройством (людей увольняют из-за длительного отсутствия), временное разъединение семей и другие трудности», – говорится в отчете.

Как уточняется, работники БФ «Право на защиту» сообщали, что среднее количество лиц, которым отказывают в пересечении линии разграничения из-за имеющейся задолженности, составляла от 1 в неделю до 5 в день на разных КПВВ.

«Таких "долговых историй", когда людей не пускают через КПВВ из-за долгов, мы видели более 30 за предыдущий месяц», – на своей странице в Facebook сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Напомним, с начала года к мониторам благотворительного фонда «Право на захист» начали обращаться люди, которые приезжают на подконтрольную правительству территорию для уплаты налоговых долгов и не могут вернуться домой. Даже при условии погашения долга, в отношении этих лиц продолжает действовать временное ограничение на выезд из ППТ. Следовательно, они часто остаются без денег и крыши над головой на неопределенный срок.

Также сообщалось, что юристы подготовили рекомендации, как действовать, если при пересечении линии разграничения запрещают выезд из подконтрольной правительству Украины.

* В основу отчета положены данные, собранные в течение 35 визитов на 5 КПВВ в январе 2020 года. Были опрошены 2 175 человек. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. КПВВ расположены в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта.