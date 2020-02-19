Молодые люди, получившие «дипломы» в «Л-ДНР», жалуются на проблемы, – правозащитники

Молодые люди, получившие «дипломы» в «Л-ДНР», столкнулись с проблемой трудоустройства на подконтрольной Украине территории. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

«На нашу "горячую линию" все чаще поступают звонки от молодых людей, которые получили (и продолжают получать) образование на временно оккупированных территориях: "Я получил диплом в Донецке. Почему меня не берут на работу в Харькове (Житомире, Полтаве)?". Напоминаем, что на сегодня дипломы, полученные в вузах на временно оккупированных территориях, не имеют законной силы и не признаются», – говорится в сообщении.

Чтобы избежать подобных проблем, правозащитники рекомендуют всем будущим абитуриентам и родителям будущих абитуриентов сделать свой выбор при определении дальнейшей судьбы в сторону получения образования в вузах на подконтрольной территории Украины.

Так, существуют процедуры вступления через центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», предусматривающие упрощенный порядок поступления для выпускников с неподконтрольных территорий, не требующий сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Также правозащитники сообщили, что в феврале начала работу «горячая линия» для абитуриентов с временно неподконтрольных украинской власти территорий – 0 800 504 425. На ней дадут консультации о порядке поступления, необходимых документах, порядке действий.

Напомним, дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира.

Как сообщалось ранее, в Украине запустили сервис, который позволяет подтвердить подлинность документов о высшем образовании государственного образца, выданных с 2000 года. Юридическое подтверждение достоверности диплома можно получить по электронной почте.