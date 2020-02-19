Житель Краматорска хотел повеситься из-за неразделенной любви: Патрульные помешали самоубийству (Видео)

Сегодня, 19 февраля, в Краматорске патрульные помешали самоубийству. Мужчина решился на отчаянный шаг из-за неразделенной любви. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Так, ночью в полицию позвонила обеспокоенная женщина. «Она просила помощи и сообщила, что парень ее сестры только что позвонил ей и сообщил, что намерен совершить самоубийство через повешение. Адреса его пребывания она не знала, поэтому предоставила патрульным только номер телефона», – говорится в сообщении.

Полицейские связались с 28-летним гражданином, но свое место нахождения он так и не сказал. После долгого общения по телефону и уговоров мужчина сообщил, где находится.

Полицейские обнаружили его живым в гараже одного из домов на улице Левобережной. «Нетрезвый расстроенный мужчина уже подготовил веревку и мыло, но не успел воспользоваться ими. Патрульные приехали вовремя», – уточнили в полиции.

Пообщавшись с гражданином, патрульные успокоили его и передали медикам.