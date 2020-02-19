От осложнений гриппа в Украине за неделю умерли 10 человек

В Украине за неделю зарегистрировано десять летальных исходов в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР*. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

С начала эпидемического сезона 38 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа.

Также сообщается, что за прошедшую неделю, с 10 по 16 февраля, ОРВИ заболели 245 тыс. 055 человек, из них 61,4% – дети.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 640,9 на 100 тыс. населения, что на 34,4% больше эпидемического порога по Украине.

В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

В Харьковской, Луганской областях и Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

Напоминаем, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 24 из 69 образцов материалов определены вирусы гриппа: 12 – типа А (Н1) pdm09, 11 – типа А не субтипированный, 1 – типа B.

Также уточняется, что в течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 776 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 тыс. 120 человек.

* – ПЦР-диагностика (полимеразная цепная реакция) – высокоточный метод диагностики многочисленных инфекций, который основывается на исследовании генетического материала человека (ДНК и РНК). В зависимости от цели исследования используются кровь, слюна, мокрота, выделения половых органов и прочее биологические материалы.