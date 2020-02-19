МинВВОТ разрабатывает церемониал захоронения погибших воинов ВСУ

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц разрабатывают церемониал захоронения погибших воинов ВСУ, правила оповещения семей, упорядочение могил на аллеях воинов на кладбищах нашей страны. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила министр профильного ведомтсва Оксана Гаврилюк (Оксана Коляда) в Facebook.

Гаврилюк возмутилась ситуаций, когда фамилия украинского защитника, который погиб в бою возле Золотого, появилась в СМИ. «Вчера погиб 22-летний воин семьдесят второй бригады и уже через несколько часов интернет замерцал именем и фамилией юноши. Со ссылкой на «достоверные источники», волонтеров и даже нардепов. У меня вопрос – до каких пор родственники и близкие погибших на фронте защитников будут узнавать о своей личной, частной трагедии из лент публичных новостей и с телеэкранов? Возмущению нет предела! Но вместе с тем, есть понимание той важной работы, которую мы сейчас ведем в министерстве – разработка и нормирование церемониала захоронения наших защитников, правила оповещения семей, упорядочение могил на аллеях воинов на кладбищах нашей страны», – говорится в сообщении.

«Церемониал – это общие наработки с Институтом национальной памяти, где сочетаются наши украинские традиции и международный опыт. Не родственники должны, несмотря на горе утраты, заниматься вопросами прощания с погибшим, а страна, за которую он отдал жизнь. В церемониале предусмотрены все детали: гроб, почетный караул, флаг, который в конце передается родственникам и все те мелкие детали, которые должны быть соблюдены при прощании с украинским воином. Сейчас идет разработка адекватного процесса оповещения родственников об их утрате. Они заслуживают узнать страшную новость по-человечески, цивилизованно, в корректной форме и с психологической поддержкой», – рассказала министр.

Она также уточнила, что также в планах Минветеранов создать Национальное кладбище и упорядочить захоронения на военных аллеях.