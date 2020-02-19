В Мариуполе появится электронная регистрация в школы и детсады

В Мариуполе внедрят электронный сервис для регистрации детей в первые классы школ и детские сады. Информация об электронной регистрации будет размещена на официальном сайте города. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Уточняется, что проект решения «О внедрении электронной регистрации в первые классы учреждений общего среднего образования и переход электронной регистрации в учреждениях дошкольного образования в систему blockchain» представила на депутатских комиссиях директор департамента образования Татьяна Братчикова.

«Основная задача электронного сервиса – осуществить желание родителей попасть в конкретную школу, с привязкой к территории», – пояснила Братчикова.

Она подчеркнула, что родители дошкольников могут зарегистрировать ребенка в нескольких учреждениях, а потом выбрать одно из них.

По словам председателя постоянной комиссии по вопросам образования и науки, духовности, молодежной политики, делам семьи, культуры и спорта Владимира Курского, Мариуполь шагает в ногу со временем и соответствует электронным технологиям.

«Введение электронной регистрации позволит сформировать единую электронную базу, где будет собрана вся необходимая информация об учебных учреждениях, наполняемости классов», – отметил он.

Как добавили в горсовете, Департамент образования разместит информацию о внедрении электронных сервисов на официальном сайте города.