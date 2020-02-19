СБУ задержала в Киеве шпиона «МГБ ЛНР»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве информатора «МГБ ЛНР», который находился в общегосударственном розыске. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента незаконных вооруженных формирований (НВФ), который передавал разведывательную информацию представителям так называемой "МГБ ЛНР"», – говорится в сообщении.

Как установили оперативники и следователи спецслужбы, бывший работник органов Министерства внутренних дел, житель неподконтрольного Луганска, был завербован так называемой «МГБ ЛНР».

Для выполнения заданий кураторов он приехал на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений, привлеченных к проведению антитеррористической операции (АТО).

Отмечается, что информатор скрывался в разных населенных пунктах нашей страны. «Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта дела. После этого он был объявлен в общегосударственный розыск», – сказано в сообщении.

Правоохранители задержали информатора по месту временного проживания в Киеве. «Задержанный будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – добавили в СБУ.