У секретаря СНБО Украины в Луганске живет 88-летняя мама

Прекращение конфликта на Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины. Владимир Зеленский делает для этого все необходимое. На заседании СНБО была принята Стратегия национальной безопасности и обороны Украины, где все четко прописано. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу «24.TV».

«Прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет», – пояснил он.

Данилов также рассказал, что в во временно неподконтрольном украинской власти Луганске у него живет 88-летняя мать, которой он каждый день звонит. По его словам, «она хочет увидеть внуков, чтобы мы встречались, чтобы мы жили вместе, это очень сложный вопрос».

«Наш президент принимает все необходимые меры для того, чтобы закончить войну. Вы знаете, потому что это для нас очень сложный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку», – подчеркнул секретарь СНБО.