На Донетчине переселенцам предлагают социальное жилье: Куда обращаться

На Донетчине переселенцам и участникам АТО/ООС предлагают социальное жилье в городах Торецке и Белозерском. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«С целью обеспечения решения вопроса по улучшению жилищных условий участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Донецкой облгосадминистрацией осуществляются мероприятия по обеспечению жильем указанных категорий населения в пределах Донецкой области. А именно, в городах Торецк и Белозерское, где есть свободные квартиры для распределения и последующего заселения», – говорится в сообщении.

Уточняется, что все заинтересованные граждане из числа участников АТО/ООС и переселенцев могут обращаться за дополнительной информацией в департамент по работе с активами Мариупольского городского совета по адресу: г. Мариуполь, бул. Шевченко, 301 б. А также, по телефону: 58-75-75.

Следует отметить, что сегодня, 19 февраля, Кабинет министров Украины (КМУ) утвердил концепцию Государственной программы обеспечения жильем участников АТО и ООС, а также, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на период до 2025 года.

Также, правительство Украины сделало социальное жилье более доступным для граждан, в том числе переселенцев.

Ранее сообщалось, что в 2020 году правительство планирует продолжить финансирование программы по обеспечению жильем переселенцев и участников АТО/ООС «Ипотека под 3%». Будет открыта регистрация для новых участников, сформированная же в 2019 году очередь – сохранится.

Напомним, в данное время действуют 3 государственные программы, в рамках которых переселенцы могут решить свою жилищную проблему: «Доступное жилье», «Ипотека под 3%» и программа молодежных кредитов.