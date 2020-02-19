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Франция готова инвестировать в Луганщину более 100 миллионов евро

19.02.20 18:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Председатель областной государственной администрации Луганской области Сергей Гайдай встречался в Киеве с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Этьеном де Понсен, где обсудил возможности финансирования строительства железнодорожного сообщения на Луганщине. Об этом сегодня, 19 февраля сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что сейчас соответствующие договоренности уже достигнуты. «Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине имела хорошие результаты для нашей области. Мы решили несколько вопросов, финансирование которых возьмут на себя наши французские партнеры. Ориентировочная сумма инвестиций составит более 100 миллионов», отметил Сергей Гайдай.

Он сообщил, что средства пойдут на строительство железнодорожного сообщения, которое присоединит ветку «Лантратовка Кондрашевская-Нова» к всеукраинской сети. Ведь сегодня на Луганщине девять отсоединенных оn государственной железнодорожной сети районов.

Кроме того, на встрече договорились об электрификации железнодорожного сообщения области и реализации проекта очистки системы водоснабжения. «Диалог с председателем Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем относительно приоритетов экономического развития региона выдался очень конструктивным», резюмировал Этьен де Понсен.

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