Франция готова инвестировать в Луганщину более 100 миллионов евро

Председатель областной государственной администрации Луганской области Сергей Гайдай встречался в Киеве с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Этьеном де Понсен, где обсудил возможности финансирования строительства железнодорожного сообщения на Луганщине. Об этом сегодня, 19 февраля сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что сейчас соответствующие договоренности уже достигнуты. «Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине имела хорошие результаты для нашей области. Мы решили несколько вопросов, финансирование которых возьмут на себя наши французские партнеры. Ориентировочная сумма инвестиций составит более 100 миллионов», – отметил Сергей Гайдай.

Он сообщил, что средства пойдут на строительство железнодорожного сообщения, которое присоединит ветку «Лантратовка – Кондрашевская-Нова» к всеукраинской сети. Ведь сегодня на Луганщине девять отсоединенных оn государственной железнодорожной сети районов.

Кроме того, на встрече договорились об электрификации железнодорожного сообщения области и реализации проекта очистки системы водоснабжения. «Диалог с председателем Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем относительно приоритетов экономического развития региона выдался очень конструктивным», – резюмировал Этьен де Понсен.