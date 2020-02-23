«Пенсионные», «социальные», «фактовые» дела: Когда переселенцы могут не платить судебный сбор

Переселенцы почти ежедневно сталкиваются с нарушением своих прав. Однако, несмотря на то, что абсолютно у всех есть законное право защитить свои интересы в судебном порядке, только единицы пока обращаются в суд. Многих, к сожалению, еще в начале останавливает необходимость уплаты судебного сбора. С 1 января 2020 года это минимум 420 грн. 40 коп. в «фактовых» и 840 грн. 80 коп. в «пенсионных» и «социальных» делах. Однако уплата судебного сбора не всегда является обязательным для переселенцев. Об этом сообщает чат-бот «Юридический советник для переселенцев».

Так, во-первых, существует четкий перечень заявлений, за подачу которых в суд судебный сбор не взимается. Такой перечень предусмотрен ч. 2 ст. 3 Закона Украины «О судебном сборе». В нем, в частности, есть:

заявление об изменении или установлении способа, порядка и срока исполнения судебного решения;

заявление о повороте исполнения судебного решения;

заявление о вынесении дополнительного судебного решения;

заявление о расторжении брака с лицом, признанным в установленном законом порядке безвестно отсутствующим;

заявление об установлении факта увечья, если это необходимо для назначения пенсии или получения помощи по общеобязательному государственному социальному страхованию;

заявление об установлении факта смерти лица, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших ему смертью или дающих основания считать его погибшим от определенного несчастного случая в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

заявление о выдаче ограничительного предписания;

исковое заявление о возмещении вреда, причиненного лицу незаконными решениями, действиями или бездействием органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, их должностным или служебным лицом, а так же незаконными решениями, действиями или бездействием органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры или суда;

заявление, апелляционная и кассационная жалоба о защите прав малолетних или несовершеннолетних лиц;

заявление об установлении факта смерти лица, погибшего или пропавшего без вести в районах проведения военных действий или антитеррористических операций и осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

«Если вы подаете в суд одно из таких заявлений, не забудьте указать о том, что судебный сбор при этом не уплачивается в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона Украины "О судебном сборе"», – подчеркивают правозащитники.

Во-вторых, существует несколько категорий лиц, которые в соответствии с законом освобождены от уплаты судебного сбора во время рассмотрения дела во всех судебных инстанциях. Так, ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» к таким лицам, в частности, относит:

истцов – по делам о взыскании заработной платы и восстановлении на работе;

истцов – по делам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью физического лица;

истцов – по делам о взыскании алиментов, увеличения их размера, оплату дополнительных расходов на ребенка, взыскание неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексацию алиментов или изменение способа их взимания, а также заявителей при подаче заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов;

лиц, страдающих психическими расстройствами, и их представителей – по делам относительно споров, связанных с рассмотрением вопросов по защите прав и законных интересов лица при оказании психиатрической помощи;

истцов – по делам о возмещении материального ущерба, причиненного в результате совершения уголовного правонарушения;

лиц с инвалидностью вследствие Второй мировой войны и семьи воинов (партизанов), которые погибли или пропали без вести, и приравненных к ним в установленном порядке лиц;

лиц с инвалидностью I и II групп, законных представителей детей с инвалидностью и недееспособных лиц с инвалидностью;

истцов – граждан, отнесенных к 1 и 2 категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

избирателей – по делам об уточнении списка избирателей;

военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы, – по делам, связанным с исполнением воинской обязанности, а также при исполнении служебных обязанностей;

участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства, Герои Украины – по делам, связанным с нарушением их прав;

истцов – за подачу исков по спорам, связанным с предоставлением статуса участника боевых действий;

заявителей – по делам по заявлениям об установлении фактов, имеющих юридическое значение, поданных в связи с вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, временной оккупацией территории Украины, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера, которые привели к вынужденному переселению с временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранения, пребывания в плену, незаконного лишения свободы или похищения, а также нарушение права собственности на движимое и/или недвижимое имущество (например, дела, касающиеся установления факта рождения или смерти на временно оккупированной территории);

истцов – по делам по искам к государству-агрессору Российской Федерации о возмещении причиненного имущественного и/или морального вреда в связи с временной оккупацией территории Украины, вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, которые привели к вынужденному переселению с временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранения, пребывания в плену, незаконного лишения свободы или похищения, а также нарушение права собственности на движимое и/или недвижимое имущество и тому подобное.

«Обратите внимание, если вы имеете инвалидность I или II группы, являетесь участником боевых действий или обращаетесь в суд с заявлением об установлении факта смерти родственника в городе Донецк (на временно оккупированной территории), не забудьте указать в заявлении или жалобе, которую подаете в суд, что вы освобождены от уплаты судебного сбора на основании ч. 1 ст. 5 Закона Украины "О судебном сборе", и обязательно приложите копии соответствующих документов (справки МСЭК, удостоверение участника боевых действий и т.п.)», – акцентируют правозащитники.

В-третьих, суд может отсрочить или рассрочить уплату судебного сбора, уменьшить его размер или освободить от его уплаты.

Так, согласно ч. 1 ст. 8 Закона Украины «О судебном сборе» этим правом суд может воспользоваться, если:

1) размер судебного сбора превышает 5% размера годового дохода истца – физического лица за предыдущий календарный год; или

2) истцами являются:

военнослужащие;

родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, если другой родитель уклоняется от уплаты алиментов;

одинокие матери (отцы), имеющие ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью;

члены малообеспеченной или многодетной семьи;

лицо, действующее в интересах малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена; или

3) предметом иска является защита социальных, трудовых, семейных, жилищных прав, возмещения вреда здоровью.

Правозащитники отмечают, что этот перечень, на самом деле, не является исчерпывающим. «Как показывает практика, суды при решении вопроса об отсрочке/рассрочке/уменьшении или освобождении от судебного сбора учитывают также состояние здоровья истца-переселенца, критическую ситуацию, которая сложилась в семье после перемещения, и тому подобное», – уточняется в сообщении.

Однако чтобы суд все-таки освободил от уплаты судебного сбора или предоставил отсрочку/ рассрочку вместе с заявлением или жалобой надо обязательно подать в суд соответствующее письменное ходатайство (об отсрочке/рассрочке/уменьшении или освобождении от судебного сбора), в котором подробно описать свою ситуацию и тяжелое материальное положение (например, указать о длительной невыплате пенсии, которая является единственным доходом, наличии хронических заболеваний, потребности в дорогостоящем лечении, содержании трех и более детей и т.п.).

Важно: чтобы такое ходатайство имело больше шансов на удовлетворение судом, не забудьте прикрепить доказательства невозможности уплаты судебного сбора, например: