Донецкий вуз-переселенец объединят с учебными заведениями Кривого Рога, – решение КМУ

Кабинет министров Украины на заседании 19 февраля принял решение о реорганизации ряда высших учебных учреждений Кривого Рога (Днепропетровская обл.) и присоединения их к вузу-переселенцу – Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

После начала военного конфликта на Донбассе Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского переместился из Донецка в Кривой Рог. Теперь он будет переименован в «Национальный университет экономики и технологий им. Михаила Туган-Барановского».

Правительство решило расширить его состав за счет Криворожского экономического института и Криворожского колледжа экономики и управления Государственного высшего учебного заведения «Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана», Криворожского колледжа Национальной металлургической академии Украины, и Украинского политехнического техникума.

Эти учреждения станут обособленными подразделениями нового реорганизованного университета.

Напомним, в октябре 2019 года в Минобразования заявили, что намерены провести аудит вузов, перемещенных из неподконтрольных украинским властям территорий с целью повышения качества образования.