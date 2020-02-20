Политтехнолог: Эскалация на Донбассе – это ответ России на предложения по коррекции Минских соглашений

Активизацией боевых действий на Донбассе Россия обозначила свою реакцию на идеи украинской стороны по внесению изменений в Минские соглашения, которые предусматривают контроль над границей. Такое мнение высказал политтехнолог Александр Кочетков.

Эксперт считает, что с украинской стороны существует ошибочное суждение относительно уровня и механизма принятия решений по Донбассу. Предварительные договоренности между главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком не определяют окончательные решения.

«Наши предложения по совместному патрулированию, разработанные в Офисе президента, недавно были отправлены в Кремль. Предварительно они обсуждались устно между Ермаком и Козаком. Наша сторона доброжелательное отношение с той стороны (когда кивают – "да, мы рассмотрим") почему-то воспринимает как некое одобрение, хотя решения принимаются никак не на уровне Козака. Это у нас на уровне Ермака принимаются решения и уведомляются президенту. Там работает идеологическая машина. И даже если не лично Путин принимает решение, то довольно большой круг людей, и у них есть некая стратегия, в отличие от нас», – пояснил Кочетков.

Суть данной стратегии, по словам политтехнолога, заключается в том, чтобы так или иначе вынудить Украину считаться с требованиями России и ввести ее в кильватер внешней политики РФ.

«У них есть эта стратегия: додавить, взять на измор, обеспечить нестабильность в стране [Украине]. Есть стратегия и тактика. Поэтому когда на переговорах на предложения – "ну, давайте корректировать Минские соглашения", там отвечают – "ну, давайте рассмотрим", – наши считают, что они практически договорились. Потирают ладоши и предвкушают большой успех и скачок политического рейтинга. А с той стороны взвешивают, каким образом поставить их на место», – прокомментировал эксперт в контексте обострения ситуации на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.TV»