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Ринат Ахметов может помочь Зеленскому завершить войну на Донбассе, – Financial Times

19.02.20 19:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В плане президента Украины Владимира Зеленского завершить войну на Донбассе может помочь Ринат Ахметов. Об этом говорится в материале Financial Times.

Издание отмечает, что Ахметов незаменим, если Зеленский хочет решить одну из самых сложных проблем Украины – войну, которая продолжается на востоке страны. «Донбасс – родина и территория интересов господина Ахметова. Ему принадлежит символ региона – донецкий футбольный клуб "Шахтер". Донбасс был сердцем его бизнес-империи, пусть даже господин Ахметов и потерял контроль над многими активами, захваченными пророссийскими сепаратистами», – говорится в статье.

Британское издание подчеркивает, что «Ахметов должен быть частью любого мирного соглашения по Донбассу». «Когда на Донбасс вернется мир, господин Ахметов и SCM обязательно примут участие в процессе реинтеграции и восстановления», – уверен автор статьи.

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