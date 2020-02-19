Ограничение выезда за пределы Украины: Почему на КПВВ людей не пропускают через линию разграничения

На Донбассе при пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) люди продолжают сталкиваются с проблемой, когда им запрещают выезд из подконтрольной правительству Украины территории из-за старых долгов. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).

Так, в январе 2020 года в БФ «Право на защиту» обратился Георгий К. Он рассказал, что не может пересечь линию разграничения через КПВВ из-за запрета. С собой мужчина имел загранпаспорт и ответ из Пенсионного фонда о том, что из его пенсии ежемесячно удерживается 20% в счет погашения долга по кредитным обязательствам.

«Наши коллеги сразу взялись за дело и в тот же день направили запрос в Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ) для установления причин и оснований отказа в пропуске. А пока ждали ответа, проверили информацию на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Согласно ей, бенефициар имел задолженность по алиментам. Там же было и постановление суда о временном запрете "пересекать государственные границы Украины". Стоит отметить, что решение суда по алиментам датировано 2011 годом, а вот о запрете пересечения по ходатайству государственного исполнителя – 2016», – говорится в сообщении.

По информации правозащитников, мужчина отрицал наличие задолженности по алиментам, и информация все же подтвердилась, когда он связался с бывшей женой. Женщина не имела претензий к бывшему мужу, согласилась помочь и, по рекомендациям представителей Фонда, обратилась в Государственную исполнительную службу с заявлением об отсутствии претензий. На основании заявления взыскателя исполнительное производство закрыли.

Сейчас Георгий ждет исключение из реестра лиц, имеющих запрет на пересечение, и скоро сможет вернуться домой.

А в январе к правозащитникам обратилась Галина С. «Женщина была очень обеспокоена новостью о том, что не может вернуться домой, на неподконтрольную правительству Украины территорию. Объяснила, что она не является пенсионеркой и приехала из Донецка на подконтрольную территорию за компанию с мужем, а вот выехать у нее не получилось. При пересечении КПВВ ей выдали постановление суда "о временном ограничении выезда за пределы Украины"», – рассказали правозащитники.

Изучив решение суда, юристы установили, что запрет наложил Ленинский районный суд города Донецка в 2011 году за неуплату за теплоснабжение, взыскатель – согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц – расположен в Донецке. Согласно решению о запрете, задолженность в 2 тыс. 896,61 грн, солидарная с еще двумя должниками. По словам Галины, задолженность погасили еще в 2012 году.

Специалисты БФ «Право на защиту» подали заявление в суд об отмене временного ограничения на выезд. На основании ч. 6 ст. 441 Гражданского процессуального кодекса Украины, такое заявление должно рассматриваться в течение 10 дней.

По результатам рассмотрения, 3 февраля суд вынес положительное решение. Поэтому Галине еще пришлось подождать, пока оно вступит в законную силу, после чего будет направлено в ГПСУ для исключения женщины из реестра лиц, в отношении которых действует запрет.

Напомним, с начала года к мониторам благотворительного фонда «Право на захист» начали обращаться люди, которые приезжают на подконтрольную правительству территорию для уплаты налоговых долгов и не могут вернуться домой. Даже при условии погашения долга, в отношении этих лиц продолжает действовать временное ограничение на выезд из ППТ. Следовательно, они часто остаются без денег и крыши над головой на неопределенный срок. Юристы подготовили рекомендации, как действовать, если при пересечении линии разграничения запрещают выезд из подконтрольной правительству Украины.

Как сообщалось ранее, проблема с запретом на выезд на временно неподконтрольную украинской власти территорию (НПУТ) людям, которых включили в единый реестр должников, становится все более распространенной.