Можно ожидать встречу делегаций Украины и «Л-ДНР», – политолог

В контексте мирного процесса в ближайшее время возможна встреча делегаций Украины и «Л-ДНР». Такое мнение высказал политолог Константин Бондаренко.

«Это не будет встреча Зеленского и Пушилина, но то, что будет встреча делегаций – это да», – сказал Бондаренко.

Он предположил, кто бы мог войти в такие делегации с украинской стороны. «[Советник секретаря СНБО] Сергей Сивохо, с которым я знаком, с которым я общался – действительно реально хочет добиться мира. Более того, он готов поехать хоть сейчас за линию разграничения, хоть сейчас садиться за стол [переговоров]. Человек достаточно радикально подходящий к вопросу мира. Андрей Ермак, который возглавил Офис президента, также постоянно акцентирует внимание на том, что нужно достичь компромисса с Россией», – считает политолог.

«Если будет необходимо, то вопрос переговоров украинской делегации с делегацией "ДНР" и "ЛНР" тоже возможен в том же Минске, и даже в ближайшее время можем достичь того, что встретиться без каких-либо посредников», – добавил Бондаренко.

Он акцентировал, что для урегулирования ситуации на Донбассе наступило время постепенной нормализации отношений с Россией. «Потому что без этой нормализации в экономической, социальной сфере, в сфере транспортных сообщений и т. д. невозможно будет достичь и взаимопонимания по Донбассу», – уверен политолог.

Бондаренко подчеркнул, что выполнение Минских соглашений является приоритетом в мирном урегулировании. «Если мы не можем выполнять эти Минские договоренности, их будут выполнять за нас», – подчеркнул Бондаренко.

Тем не менее, с его точки зрения, возвращение Донбасса – процесс длительного примирения украинцев по обе стороны линии разграничения. «В голове украинцев как на нашей территории, так и на территории "Л-ДНР", 6 лет формировался образ врага. А теперь нужно каким-то образом врагов сделать друзьями. Для этого необходимо целое поколение минимум. И только через поколение мы сможем сказать, что война закончилась», – заключил Бондаренко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.TV»