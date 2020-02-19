В 300 метрах от жилых домов: Вблизи Северодонецка нашли две мины времен Второй мировой войны

В поселке Метелкино (входит в состав Северодонецкого городского совета, Луганская обл.) пиротехники изъяли два боеприпаса времен Второй мировой войны. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Луганской области.

Так, за прошедшие сутки, 18 февраля, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,01 га местности в поселке Метелкино вблизи Северодонецка. Так, в лесополосе на расстоянии 300 метров от жилых домов, местный житель обнаружил предмет, внешне похожий на минометную мину.

После проведения специалистом идентификации взрывоопасного предмета, на место происшествия прибыло пиротехническое подразделение в количестве 6 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. Они изъяли и уничтожили две минометные мины времен Второй мировой войны.