Для работы с переселенцами адвокаты могут пройти онлайн курсы Совета Европы

Украинские адвокаты имеют возможность обучения на курсах Совета Европы HELP, в том числе по курсу HELP-Внутренне перемещенные лица. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции рассказала координатор программы Совета Европы HELP от Национальной ассоциации адвокатов Украины Елена Сибилева. Пресс-конференция, посвященная юридической защите прав вынужденных переселенцев и результатам внедрения курса HELP Совета Европы по вопросам внутреннего перемещения, прошла сегодня, 19 февраля, в Киеве.

По словам Сибилевой, за прошлый год было проведено три тренинга в разных регионах Украины. «Вместе мы подготовили за прошлый год, за эти три тренинга и курсы, которые были проведены на платформе HELP, было выучено 91 лицо. Из них успешно прошли 68 особ...», – сказала Сибилева.

Она отметила,что главным критерием для отбора участников является мотивированность. И одни из первых выбирались адвокаты-переселенцы, а также те, кто работают с внутренне перемещенными лицами. При выборе также учитывалось гендерное равенство.

В связи с ограниченным числом мест в группах Елена Сибилева призвала адвокатов участвовать в обучении онлайн или на очно-заочных курсах.

Координатор надеется, что новые знания помогут адвокатам, работающим по тематике переселенцев изменить к лучшему ситуацию с оказанием юридической помощи ВПЛ.