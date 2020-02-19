В «Л-ДНР» ряды НВФ будут пополнять «казачьими формированиями» из России

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) планирует решать проблемы с укомплектованностью подразделений личным составом за счет привлечения российских «казачьих формирований». Об этом сегодня, 19 февраля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование русско-оккупационных войск принимает активные меры по решению проблем, возникших с обеспечением укомплектованности личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации», – отметил Праута.

По его словам, при этом, предполагается значительное привлечение сил и средств «казачьих формирований» с территории Российской Федерации.

«В частности, за их счет планируется формирование мобилизационного резерва группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – добавил Праута.