Генштаб повторно отчитается профильному комитету ВР о бое возле Золотого

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки хочет повторно заслушать отчет представителей Генерального штаба по поводу обстрелов позиций ВСУ незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в Луганской области 18 февраля. Об этом со ссылкой на пресс службу фракции «Слуга народа», сообщает Hromadske .

Так, по результатам заседания комитета 19 февраля его председатель Александр Завитневич уточнил, что повторное состоится в пятницу, 21 февраля. «Все депутаты хотели бы получить полноценную информацию о наступления на позиции украинских военных. К сожалению, того, что мы услышали, недостаточно», – сказал он.

Он также пояснил, что информация, которую предоставляет Генштаб – не для широкой общественности из-за того, что содержит секретные данные. Поэтому заседание изначально закроют для журналистов.

Напомним, что 18 февраля НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых.

По словам Хомчака, члены незаконных вооруженных формирований (НФВ) «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии.