Генштаб повторно отчитается профильному комитету ВР о бое возле Золотого

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки хочет повторно заслушать отчет представителей Генерального штаба по поводу обстрелов позиций ВСУ незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в Луганской области 18 февраля. Об этом со ссылкой на пресс службу фракции «Слуга народа», сообщает Hromadske.
Так, по результатам заседания комитета 19 февраля его председатель Александр Завитневич уточнил, что повторное состоится в пятницу, 21 февраля. «Все депутаты хотели бы получить полноценную информацию о наступления на позиции украинских военных. К сожалению, того, что мы услышали, недостаточно», – сказал он.
Он также пояснил, что информация, которую предоставляет Генштаб – не для широкой общественности из-за того, что содержит секретные данные. Поэтому заседание изначально закроют для журналистов.
Напомним, что 18 февраля НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.
На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых.
По словам Хомчака, члены незаконных вооруженных формирований (НФВ) «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии.